‘Rejim çekilmezse TSK gereğini yapar’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın AK Partili vekillerle gerçekleştirdiği kahvaltının ardından İdlib’deki son durumla ilgili konuştu. “Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmasaydık sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacaktık” diyen Çelik, “Rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecek” ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde haklılığının defalarca ortaya çıktığını kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

KABUL ETMİYORUZ

"Rejimin etrafımızı saracağı teklifi asla kabul etmiyoruz. Bölgede yeni bir terör oluşumunu darmadağın ettik. PYD terör örgütü birbirine zıt güçlerle de Esad güçleriyle bağlantı kurmaya çalışarak amacına ulaşmaya çalışıyor. Herkesin kullanımına uygun bir örgüt. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmazsak sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacağız. Türkiye'nin taşıdığı yük, son derece yüksektir. Neredeyse AB'deki küçük bir ülkenin nüfusu kadar misafirimiz var. Bundan sonrasını Türkiye'nin kaldıracak gücü yoktur. İdlib'de rejimin katliamları neticesinde 1 milyon hareketlilik görülüyor. Bu mücadele yeni bir göç dalgasını engellemenin yegane yoludur. İdlib'de bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecek."

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Sunulan tekliflerin Türkiye'nin sahadaki tezlerini karşılamadığını kaydeden Ömer Çelik, "Rejimin 'Buradan geri çekilmem' demesi Türkiye açısından kabul edilemez. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir. Kuşkusuz harekete geçmek için sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi dönüm noktası olacaktır. Türkiye sınırı çizmiştir. Yakın zamanda bu görüşmenin olması ve bu neticede atılacak adımın kesinleşmesi gerekir. Türkiye'nin oradaki hedefi teröristler. Aslında rejim de hedef değildi. Fakat rejim, unsurlarımıza saldırarak kendisini hedef haline getirdi. Şimdiye kadar pek çok insani felaketin önlenmesi için Rusya ile ciddi aşama kaydettik. Ama şu an gelinen nokta tıkanmış durumda" diye konuştu