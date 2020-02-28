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Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı Trump'la görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

28.02.2020, 20:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,20:39

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 'nin 'de ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

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