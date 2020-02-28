Yunanistan'ı mülteci paniği sardı

Bölgede barışı sağlamak için bulunan askerlerimizin alçak saldırılarda şehit edilmesinin ardından Avrupa’yla sınır kapılarını açarak mültecileri bırakan Türkiye, Yunan medyasında korku yarattı. Başta Ege bölgesi olmak üzere Türkiye'nin batı sınırında mülteci hareketliliği gözleniyor. Mülteciler gruplar halinde Avrupa ülkelerine geçmek için sınırlara akın ediyor. Başka Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Avrupa'yı panik sardı.

Esad rejiminin Türk askerlerine düzenlediği, 33 Mehmetçiğimizi şehit eden hain saldırı, bardağı taşıran son damla oldu. Avrupa ülkelerinin Suriye'de yaşanan insanlık suçlarına karşı gösterdiği sessizlikte, Esad rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli göçmene kapılarını açan Türkiye, Batılı devletlere karşı tavrını koydu. "TÜRKİYE KAPILARI AÇTI" Bölgede, kendi halkını katleden katil rejime engel olabilmek için bulunan Türk ordusuna düzenlenen hain saldırı sonrası Türkiye, kapıları açtı. Mültecileri serbest bırakması, sınırda yoğunluğa sebep oldu.



"ÜLKEMİZE GİRİYORLAR" Edirne'den Yunanistan'a akan mülteci kalabalığı, Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. "Türkiye kapıları açtı", "Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor" başlıklarıyla yaşadıkları panik ve korkuyu açığa vuran Yunan medyası, ilk 300 mültecinin sınırlardan geçtiğini duyurdu.



BULGAR BASINI: TÜRKİYE MÜLTECİLERİ GÖNDERİYOR Türkiye'nin, mültecilere Avrupa kapılarını açması Bulgaristan medyasında da geniş yer buldu. Ülke basınında çıkan haberlerde, üst düzey bir Türk yetkilinin, "Suriyeli mültecilerin kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engellememeye karar verdik." ifadelerine yer verildi.



