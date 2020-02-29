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'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

ABD'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

29.02.2020, 22:13 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020,22:14

'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs can almaya devam ediyor. ’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

AA

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