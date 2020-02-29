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Trump'tan Patriot mesajı

Trump'tan Patriot mesajı

29.02.2020, 23:40

ABD Başkanı , ile bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Başkan Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan: Türkiye tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir

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