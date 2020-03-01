Göçmenlere sınırda Yunan zulmü

Türkiye’nin kendilerine Avrupa kapılarını açtığı göçmenler, ülkenin her yerinden Edirne’ye gelerek Yunanistan’a geçmeye çalışıyor. Ama Yunan güvenlik güçleri tel örgüler çektiği sınırın gerisindeki göçmenlere gaz bombalarıyla saldırıyor

Türkiye'nin kapıları açmasıyla Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etmeyi sürdürüyor. Yunanistan dün sabah sınır kapısını tel örgüyle kapatırken, göçmenlere gaz bombası atarak onları geri püskürtmeye çalıştı. Sınırı geçmeyi isteyen göçmenler ise taş atarak Yunan polisine karşılık veriyor. Ortaya çıkan manzaralar savaş meydanlarını aratmıyor. Bazı göçmenlerse kendilerine zulmeden Yunan güvenlik güçlerine 'Siz nasıl bir şeysiniz' diye tepki gösterdi. Sabahtan itibaren yurdun her yerinden Edirne'ye yola çıkan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na dayanıyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı çığ gibi büyüyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor.

ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Sınır hattını otobüslerle kapatan Yunanlar, dün sabah ise tel örgüler çekti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşmaya çalışan göçmenler ise taşla karşılık veriyor.

ISPARTA'DAN GELDİ

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" dedi.

MERİÇ'İ GEÇERKEN KUMA SAPLANDLAR

Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uyguladığı göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırın sıfır noktasındaki Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler, Yunan tarafına geçiyor. Bunun üzerine Yunanistan nehrin karşı tarafında da önlem almaya ve göçmenleri nehirde durdurmaya başladı. Yunan askerleri, sık sık ses bombaları atıp, uyarı anonsları yaparak, göçmenlerin nehri geçmesini engellemeye çalışıyor. İçinde bir göçmen ailenin bulunduğu lastik bot ise dün Meriç Nehri'nde kuma saplandı.

ÖNLEMLER ARTIYOR

Mahsur kalan aile, Türkiye tarafından başka bir botla bölgeye gidenler tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Nehir kıyısında Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda göçmen bekleyişlerini sürdürürken, Yunan askerleri ise güvenlik önlemlerini artırıyor.

EDİRNE YOLCULARNA OTOBÜS YETİŞMİYOR

Umut yolculuğu için akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları ilk güne göre iki kat artan mülteciler, geceyi soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi. Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekti.

Denizli'de düzensiz göçmenlerin gündüz saatlerinde başlayan Edirne yolculuğu gece saatlerinde artarak sürdü. Mülteciler Edirne'ye giden otobüs firmalarına binmek için yoğunluk oluştururken, Edirne'ye sefer bulamayanlar ise İstanbul ve Tekirdağ araçlarına bilet aldı. Çocuklu ailelerin göze çarptığı mülteci grupların hayali önce Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine kendilerini atmak.

'İSTANBUL VE EDİRNE İÇİN EK SEFER YAPTIK'

Bilet satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu, Avrupa'ya gidecek göçmenlerin sayısının fazla olduğunu ve seferlerin yetersiz kaldığını belirtti. İmamoğlu, "Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Göçmenler genellikle İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şu anda satışlarımız normalden daha yüksek. Buradan ek seferler kaldırdık, İstanbul ve Edirne'ye 2-3 ek otobüs kalktı" dedi.