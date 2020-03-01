Kahramanları uğurladık

Türkiye, dün İdlib'de Esad rejiminin kalleş saldırısında şehit düşen kahramanlarına veda etti. Onbinlerce vatandaşın katıldığı ülkenin dört bir yanındaki törenlerde gözyaşları sel olurken, Esad ve işbirlikçilerine lanet yağdı

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerini uğurladı. Şehit düşen askerlerimiz için dün 18 şehirde cenaze törenleri düzenlendi. Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'in Gaziemir ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. 23 yaşındaki Alparslan için Gaziemir'de 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının öncesinde dualar edilip, helallik istendi. Şehidin ailesi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Alpaslan'ın cenazesi Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

BAKAN SOYLU KATILDI

Uzman Çavuş Emin Yıldırım ve Teğmen Mustafa Bayrakdar (29) ise memleketleri Hatay'da toprağa verildi. Yıldırım'ın cenazesi Hatay'ın Akcurun Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazelere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin naaşlarını cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Tüzel'in naaşı, Ulu Cami'ne kılınan cenaze namazının ardından Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi. Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel ise memleketi Samsun'da toprağa verildi. Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur (22), memleketi Batman'ın Sason ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla teröre lanet okunarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25), memleketi Adıyaman'da defnedildi.

GURUR DUYUYORUM

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un Türk bayrağına sarılı tabutu ise Beyhekim Devlet Hastanesi'nden alınarak Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ne götürüldü. Olgun için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törende şehit oğlu için gözyaşı döken anne Döne Olgun, "Bayram'ım ciğerim yanıyor. Seninle gurur duyuyorum" diye ağıt yaktı. Olgun'un naaşı, 3 ay önce vefat eden babasının yanında toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Yılmaz için Çaycuma Kapalı Pazaryeri'nde tören düzenlendi. Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir ve Piyade Uzman Nihat Kara'nın cenazeleri Tekirdağ'da toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

HAMİLE EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Günay için Boğaziçi Mahallesi'nde düzenlenen törende 4 aylık hamile eşi Seyhan Günay tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, belediye önünde düzenlenen törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Pembe Taşöz, tabutun başında asker selamı vererek oğlunu son yolculuğa uğurladı. Taşöz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, Antalya'da gözyaşları içerisinde defnedildi. Konvoy eşliğinde cenaze nakil aracıyla getirilen şehidin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak ve Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazeleri Mersin'de toprağa verildi. Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. 26 yaşındaki şehidin cenazesi Gültepe Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi. Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

BANAZ'DA UĞURLANDI

Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi. Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki baba evine götürüldü. Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehit Astsubay Muharrem Ögütçü ise, (25) memleketi Karlıova'da binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) memleketi Bitlis Güroymak'ta uğurlandı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz ise Gaziantep Nurdağı'nda toprağa verildi.

ERCAN AKGÜN/FIRAT AKAY