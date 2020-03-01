Soyer’den Özkan’a Kent Konseyi golü

İzmir Kent Konseyi 16. Olağan Genel Kurulu Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Başkanlık seçimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteklediği Seniye Nazik Işık ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir ekibinin desteklediği ifade edilen Hamit Mumcu'nun yarışına sahne oldu.

Seçimlerde başkanlık için CHP Parti Meclisi Eski Üyesi ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan Aydın, İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı Feyyaz Sungur, STK Temsilcileri Fatih Sürenkök, Doğan Albayrak, Kenan Uzuner, Mehmet Keskin, Mustafa Kapancıoğlu ve Adnan Yüksel Gürüz aday oldu.

ÜÇÜNCÜ TURDA IŞIK BAŞKAN SEÇİLDİ

İlk turda en yüksek oyu 82 oyla Işık alırken, Işık'ı 80 oyla Mumcu takip etti. Kocabıyık ise 72 oyla üçüncü sırada kaldı. Diğer adaylar ise yarıştan çekildi. İkinci turda Işık 125 oy alırken, Mumcu 90, Kocabıyık 80 oy aldı. Salt çoğunluk sayısına ulaşılamayınca Işık ve Mumcu üçüncü tura kaldı. Bu turda Işık'a 167 oy çıkarken, Mumcu 101 oyda kaldı ve İzmir Kent Konseyi'nin yeni başkanı Seniye Nazik ışık oldu.

MERT ALPDÜNDAR