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açıkladı: İşte ayrılan sayısı

Bakan Soylu açıkladı: İşte ayrılan göçmen sayısı

02.03.2020, 14:10

İçişleri Bakanı , saat 13.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.

AA

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