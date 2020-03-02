Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

Son dakika haberine... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı. Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.