İdlib şehitlerimizi sonsuzluğa uğurladık

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 36 Mehmetçiğimizden 4'ü dün son yolculuklarına uğurladı.

Şehit düşen askerlerimiz için dün 4 şehirde cenaze törenleri düzenlendi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi. ŞEHİT Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İNSAN SELİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da toprağa verildi. Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir de memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. 4 şehirde de cenazelere katılan binlerce kişi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak şehitlerine veda etti.

Eyüp Gülaştı

Halil Çankaya

Muhammed Yılmaz