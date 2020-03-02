İdlib'de 3 köy daha rejim güçlerinden alındı

İdlib'de devam eden operasyonlar kapsamında ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.

İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.



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