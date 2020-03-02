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'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

03.03.2020, 01:51

'nin kentinde, rejimin saldırısında şehit olan 'ın (22) 'deki baba ocağına acı haber verildi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak şehit oldu. Şehidin Konak ilçesine bağlı Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi. Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Konak Belediyesi ekipleri evin önünde taziye çadırı kurdu. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar ve 1 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin amcası Erkan Ak, "Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi. Ak'ın cenazesinin, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, yarın öğle ezanında kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

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