Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama! İşte Bahar Kalkanı'nda son durum...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi "Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi, 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir." ifadelerini kullandı.

"2557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

AA

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