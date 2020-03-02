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Son dakika: ve Türkiye'ye geliyor

Son dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Türkiye'ye geliyor

02.03.2020, 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020,09:59

ABD'nin daimi temsilcisi ve 'ın Suriye Özel Temsilcisi bu gece 'ya gelecek.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek. James Jeffrey yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek. Kelly Kraft İse yine yarın Hatay ve Antep'e gidecek, Çarşamba günü de Ankara'da Sedat Önal'la görüşecek.

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