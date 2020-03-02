Son dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Türkiye'ye geliyor

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek. James Jeffrey yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek. Kelly Kraft İse yine yarın Hatay ve Antep'e gidecek, Çarşamba günü de Ankara'da Sedat Önal'la görüşecek.