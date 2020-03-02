Son dakika: Putin’den flaş İdlib açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Putin’den İdlib açıklaması

"PUTİN'E ÇEKİLİN ARADAN DEDİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 212 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok kritik noktayı vururken, rejimin hedefleri kullanılamaz hale geldi. Üsler ve kimyasal tesisler de TSK'nın hedefinde yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı son bilgiye göre; 2 bin 212 rejim askeri öldürüldü.