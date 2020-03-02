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Türkler savaşın seyrini değiştirdi

Türkler savaşın seyrini değiştirdi
Giriş Tarihi: 2.3.2020

'de destekli rejim güçlerinin saldırıları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () İdlib'deki askeri başarısının yanı sıra teknolojik başarısı da Rusya'da gündeme geldi.

Rusya'nın en tanınan savaş muhabirlerinden olan Evgeniy Poddubnyy, İdlib'de yaşanan çatışmaları tam yerinde takip ederken, takipçilerine son gelişmeleri aktardı.

KISA SÜREDE KONUŞLANDI
Rejim güçlerinin Türk askerinin bulunduğu noktalara saldırılarını anlatan Poddubnyy, Türk askerinin bu anlarda kayıplar verdiğini ancak her şeyin tersine döndüğünü söyledi. Poddubnyy, "Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA'lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi" dedi.

İdlib'deki son durumu yerinde inceleyen Rus gazeteci Evgeniy Poddubnyy, "Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA'lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi" dedi.

EN BÜYÜK TEHDİT, BEKLİYORUZ
Türk askerinin saldırılarının yanı sıra havadan saldırılarına da dikkat çeken Poddubnyy, "Türk ordusuna ait İnsansız Hava Araçları (İHA) İdlib üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu rejim güçlerine en büyük tehdit. Bekliyoruz" şeklinde konuştu. Poddubnyy ayrıca çektiği görüntülerde Türk İHA'ların bombardımanı sırasında oluşan çukurlar, rejim güçleri araçlarına verdiği tahribatlar ve rejim unsurlarının kayıplarına dair bilgiler aktardı.

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