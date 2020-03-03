Bahar Kalkanı’nda bozgunculara darbe

TSK'nın Suriye'deki dördüncü harekatı Bahar Kalkanı'nda dün rejim ordusuna ağır kayıplar verildi. Binlerce mavi bereli komando, bordo bereliler, uzun menzilli Kasırga Roketi, Obüs, ÇNRA, tank ve diğer kara ateş vasıtalarından oluşan 3 bin araçlık zırhlı araç takviyesiyle birlikte Beşar Esad ordusunun karşına dikilen Türk ordusu, 34 Mehmetçiğimizin kalleşçe şehit edildiği Cebel Zaviye rejim güçlerinden temizledi. Ilımlı muhalifler 4'ü dün olmak üzere 3 günde 12 köyü rejim güçlerinden geri aldı. İdlib'e hakim sıralı dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla da stratejik önem taşıyor.



TERÖRİSTLERİN SALDIRI PLANLARI TUTMADI

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen terörist sayısını 24 olarak açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırı hazırlığındaki 17 PKK'lı ile Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 32 HAİN ETKİSİZ

Barış Pınarı Harekat Bölgesine sızmak isteyen 32 YPG/PKK'lı terörist dün düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisi paylaşıldı.



KATİL ESAD'IN CELLATLARI ANLIK TAKİPLE VURULDU

34 askerimizin şehit edildiği saldırı sonrası Esad'ın sağ kolu tuğgeneral Burhan Rahmun, tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati'nin SİHA'larla vurulmasının detayları da ortaya çıktı. Buna göre Esad'ın katil komutanları 3 saat İnsansız hava araçlarıyla takip edildi. 20'ye yakın rütbeli askerin toplandığı karargah tam isabetle vuruldu.