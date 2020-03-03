Bergama'da şehir stadyumu taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılacak

İzmir'in Bergama ilçesinde, şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesinin yapılması ön görülen proje hayata geçiriliyor. Stadyumun belediyeye devri için gerekli iş ve işlemleri kapsayan kararda, mecliste oy çokluğu ile alındı.

Bergama'da, şehir merkezinde kalan stadyumun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılmasını öngören proje için Bergama Belediye Meclisi önemli bir karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bergama'ya yaptığı ziyaretin ardından ivme kazanan proje için meclis üyeleri, stadyumun belediyeye devri için gerekli iş ve işlemleri kapsayan kararı mecliste oy çokluğu ile aldı.



Şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılacağını söyleyen Başkan Koştu, "25 yıldır bekleyen, çeyrek asırdır ilçemizde konuşulan projeye başlamak bize nasip oldu. Halkımıza verdiğimiz bu önemli sözü yerine getirmek için atmış olduğumuz tarihi adımın heyecanını yaşıyoruz. İlçemizin en önemli, en değerli noktası olan stadyumun yerine geliştireceğimiz proje herkese hitap edecek. Esnafımız asla mağdur edilmeden vatandaşımızın memnuniyetinin gözetileceği bir projeyi hayata geçireceğiz. Hedefimiz yapıldıktan sonra üzerinde memnuniyetsizliğin olduğu, olumsuzlukları ile gündeme gelen diğer projeler gibi bir projeye asla imza atmamak" dedi.