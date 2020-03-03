Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın tehdit edildi! Silahla ya da...

Emekli asker Metin Gürcan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'a sosyal medyadan tehditler savurdu. Yalçın'a "5 Mart'ta İstanbul'dayım. Bıçakla ya da silahla düelloya davet ediyorum" ifadeleriyle tweet atan Gürcan, sosyal medya hesabından tehditler yağdırdı.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, sosyal medyadan tehdit edildi. A Haber'e bağlanan Hasan Basri Yalçın, Twitter'da Metin Gürcan tarafından tehdit edildi.

"İSTERSEN SİLAH, İSTERSEN BIÇAKLA..."

Sosyal medya hesabından Hasan Basri Yalçın'ı tehdit eden Gürcan, kendisini düelloya çağırdı. 5 Mart'ta İstanbul'da olacağını belirten Metin Gürcan, "İster silah, ister bıçak, ve isterse çıplak elle düelloya davet ediyorum. 5 Mart'ta İstanbul'dayım. Yeri ve zamanı onun seçmesini bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Öfkesini kontrol edemeyen Gürcan, sosyal medya hesabından Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'a tehdit mesajları yağdırmaya devam etti.

"PKK'YI ÖVEN, TOPLUMA KORKUTMAYA ÇALIŞAN BİRİSİ"

Tehdit edilen Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Kendisi emekli asker. Sosyal medyada güvenlik alanında paylaşımlar yapıyor. Kişisel olarak dikkatimi çeken husus ise, 2015 yılındaki bir gazete ekindeki yazısında PKK'nın gücünü abartarak Türkiye'nin çok zor şartlarda ancak çukur operasyonları yapabileceğini yazmasıyla oldu." dedi.

Gürcan'ın PKK'yı överek Türkiye'nin operasyonlarda başarısız olacağını belirttiğini dile getiren Yalçın, "O yazısında 'PKK'nın henüz sahneye tanksavarları sokmadılar, onları da sahneye sokarlarsa şehirleri bile ele geçirirler' ifadeleriyle korku salan bir yazısı vardı. Sürekli her türlü operasyon esnasında yazılar yazmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda sürekli karşı tarafı öven, topluma korku salmaya çalışan yazılar yazıyor. Operasyonlarda devamlı olarak Türkiye'nin başarılı olamayacağını yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de, M4 Karayolu'nun Türkiye tarafından ele geçirildiği anlarda "M4 Karayolu Rusya tarafından ele geçirildi. Tek hakim Rusya'dır" şeklinde bir yazı yazmıştı." şeklinde konuştu.

Sabah yazarı Yalçın, bu ifadeler üzerine kendisine cevap verdiğini ve Metin Gürcan'ın kendisini bu nedenlerden gelişen olayların arıdndan tehdit etmeye başladığını açıkladı.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın sosyal medyadan tehdit edildi