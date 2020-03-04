CHP’li Engin Özkoç’un Başkan Erdoğan’a hakaretleri TBMM’yi karıştırdı!

Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı

TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ KÜRSÜYE GELİNCE...

AK Parti ile CHP arasında çok şiddetli kavga çıktı. Milletvekilleri birbirlerine girdi. Gerginlik devam ediyor. Bazı milletvekilleri ayırmaya çalışsa da yeterli olmadı. Tansiyon saatler öncesinde CHP'li Engin Özkoç'un skandal açıklamaları sonrasında yükseldi. Engin Özkoç kürsüye gelince vekiller Özkoç'a tepki gösterdiler.

Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret etti ! TBMM’de yumruklu kavga çıktı!



OTURUMA ARA VERİLDİ

Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı..



AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki:



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."



ERDOĞAN'NIN AVUKATI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise Özkoç'un sözlerini yargıya taşıyacaklarını söyledi. Bugün suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Aydın, Devleti temsil eden Cumhurbaşkanına hakaret edilemeyeceğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler