Jeffrey’den mühimmat desteği açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin İdlib'de rejim güçlerinin kalleş saldırısının ardından başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Dün beraberinde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile birlikte Hatay'da incelemelerde bulunan Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" dedi. Trump'ın Özel Suriye Temsilcisi olan Jeffrey, bir diğer ABD'li isim BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile önceki gün Türkiye'ye gelmişti. Ankara'da temaslarda bulunan iki isim dün Hatay'ın Reyhanlı bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Reyhanlı'daki BM Yardım Koordine Merkezi'nde incelemelerde bulundu.