Külliye’de Sağlık Politikaları Kurulu toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Sağlık Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Koronavirüs ve bu virüsle mücadele konusunda gelecek dönemde atılacak adımların alındığı toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı. Toplantıda koronavirüs ile ilgili bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve mevcut durumla ilgili Sağlık Bakanı Koca bilgi verdi ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.