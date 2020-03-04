Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib gündemli kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Rusya'daki toplantısında Türkiye'nin amacının ateşkes olduğunu belirten Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı'na da değindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın karşısına çıktı. Toplantının gündemini ve değerlendirmeleri aktaran Kalın, "Rusya'daki toplantıda amacımız ateşkes" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Avrupa ülkelerinin mülteci krizi konusunda Türkiye'nin sınır kapılarını açana kadar sessiz kaldığını dile getiren Kalın, "Türkiye göçmen konusunda üzerine düştü. Avrupalı dostlarımız mülteciler kendi kapılarına dayanmadığı sürece bunu bir sorun olarak görmedi." dedi.

"RUSYA'DA AMACIMIZ ATEŞKES"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da Putin ile yapacağı görüşmeye de değindi. Türkiye'nin amacının ateşkes olduğunu belirten Kalın, "Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır." şeklinde konuştu.

Kalın sözlerine şöyle devam etti;

"Mülteci krizinin aşılması için önemli bir adım atılacaktır. Bizim Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var. İdlib için ortak bir karara varma ümidi ile gidiyoruz. Suriye'de meşru ve şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi bir yönetimin iş başına gelmesi ümidimizdir. Esed'in Nisan ayında bir seçim yapılacağı açıklamasının hiçbir hükmü olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum."

"DOĞU AKDENİZ'DEN VAZ GEÇMEYECEĞİZ"

Sözcü Kalın, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vaz geçmeyecek. Ayrıca KKTC'nin de haklarını ve menfaatlerini sonuna kadar savunacağımız kabine toplantısında belirtildi." ifadelerini kullandı.

ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ

Kalın, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç için, "Türkiye ne zaman bir düşmanı ile mücadeleye başlasa, CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanlarla bir olduğunu görüyoruz. Biz PKK ve uzantıları ile mücadele ederken, FETÖ ve katil Esad ile mücadele ederken, onlara kol kanat germeye çalışanlara ne isim verileceğini halkımız milletimiz gayet iyi bilir." şeklinde konuştu.