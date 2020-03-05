CHP terbiyesizliği

Türkiye'nin güvenliği için İdlib'de yapılan operasyonu her fırsatta eleştiren CHP, bardağı taşırdı. TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin önergesi görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kürsüye çıktı. Özkoç'un Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü.

ÖZKOÇ'A SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, Özkoç'un sosyal medyadaki paylaşımına yer verildi. Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.





ÖZKAN'IN 'ASANSÖRCÜ' DOSTU

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, sürekli tartışmaların odağında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a olan yakınlığıyla da biliniyor. Özkoç ve Özkan, İzmir'deki ilçe belediye başkanlarına AND isimli İstanbullu asansör firmasının yetkilisi ile birlikte yaptıkları ziyaretlerle biliniyor. Özkan ve Özkoç, bu ziyaretlerde başkanlardan ilçelerindeki asansör muayene işinde bu firmayla çalışmaları tavsiye etmişti. İki ismin bu girişimleri Türkiye gündemine de otururken, Özkoç itiraf gibi açıklamasında, "Belediyeleri ziyaret ederek ortak projelerle ilgili çalıştık. O asansörlerle ilgili yüzde 50 olan bakımın yüzde 100'e çıkarılmasını istiyoruz. Asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye bakımını yapmıyorsunuz?' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.