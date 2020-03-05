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İllerin milletvekili sayısı değişti! 'dan milletvekili dağılımı açıklaması

İllerin milletvekili sayısı değişti! YSK'dan milletvekili dağılımı açıklaması

05.03.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020,17:40

Son dakika haberi... () 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklanan son dakika nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. İşte illerin yeni milletvekili sayısı ve dağılımdaki son durum

Yüksek Seçim Kurulu bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. TBMM'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişimi TÜİK'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.

İşte illerin milletvekili sayısındaki son dakika değişimi ve YSK'nın açıkladığı yeni rakamlar;

Buna göre Denizli, Kırşehir ve Tunceli'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek milletvekili sayısı 1 azaldı;

Antalya ve İstanbul'da ise milletvekili sayıları arttı. Antalya'nın milletvekili sayısı 1 artarken İstanbul'da 2 arttı. İstanbul'da artış gösteren seçim bölgeleri 2 ve 3. Seçim bölgeleri oldu.

Böylece yapılan son değişiklikle birlikte illerin milletvekili sayılarında Antalya'nın vekil sayısı 16'dan 17'ye çıkarken, İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 100'e çıkmış oldu.

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