Pantsir’leri vurduk algıları yıktık

TSK’nın İdlib’deki operasyonlarda gösterdiği başarı, dünyanın dikkatini çekti. Türk SİHA’ları rejimin kullandığı Rus yapımı yüksek teknolojiye sahip Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini imha ederken, Amerikan dergisi Forbes, “Türkiye yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Türkiye, filo halindeki Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile İdlib'de gerçekleştirdiği harekatın ardından dünya savaş tarihine geçecek bir başarıya daha imza attı. Türk SİHA'ları rejimin kullandığı Rus yapımı yüksek teknolojiye sahip ikinci Pantsir S-1 hava savunma sistemini de yine aktif haldeyken imha etti.

BÜYÜK TEKNİK KABİLİYET

SETA Vakfı Analisti Can Acun, "Türk SİHA'ları art arda Pantsir'in SİHA'larla vurulamazlığı şeklinde oluşturulan algıyı yerlebir etti ve şu ana kadar 2 Pantsir'i etkisiz hale getirdi" dedi. Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan Acun, "Pantsir'ler Rusya'nın orta irtifada en önemli hava savunma sistemi. Dünyada çok başarılı olduğuna yönelik genel bir algı söz konusu. Pantsir'ler aktif haldeyken daha önce SİHA'lar tarafından hiç böyle imha edilememişti. Savaş literatüründe ilk kez böyle bir vaka yaşanıyor. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir teknik kabiliyete ulaştığını gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, yüz milyonlarca dolar ödeyerek Ruslardan Pantsir alıp Hafter'e vermişti. Türkiye'nin İdlib'de elektronik harp ve SİHA'larla Pantsir'leri etkisiz hale getirmesi Libya için de bir model oluşturacaktır" dedi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi de, "Türkiye'nin bu başarısının ardından Pantsir kullanan ülkeler şimdi kara kara düşünüyordur" ifadelerini kullandı.

Amerikan dergisi Forbes, "Türkiye yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" ifadelerine yer verdi. Haberde, "21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi. Elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya kondu. Türkiye dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatladı" ifadelerine yer verildi.

Erhan GÜLENÇ