Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçti.

CANLI YAYIN 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Putin'in açıklama yapması bekleniyor. Daily Sabah'ın haberine göre iki liderin anlaşma sağladığı ve heyetler arası görüşmenin ardından detayların açıklanacağı bildirildi.