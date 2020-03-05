Ünlü hafız ve eşi kazada can verdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, Türkiye'nin ünlü hafız ve mevlithanı İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti. Coşar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk salayı okumuştu. Eskişehir-Ankara karayolunun Polatlı Duatepe mevkisinde İsmail Coşar'ın (70) kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Çoşar ve eşi Sevim Coşar olay yerinde hayatını kaybetti.

TÖREN YAPILACAK

İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar için bugün Kocatepe Camii'nde cenaze töreni yapılacak. Cenaze namazının ardından Coşar çifti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondan darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesinin ardından Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırmıştı.