Yunan zulmü sürüyor kimse ‘dur’ demiyor

Suriye'deki savaştan çoluk çocuk çaresizce kaçan göçmenler, bu kez Edirne sınırında Yunanistan’ın zulmüne maruz kaldı. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı bölgede Yunan askerlerinin açtığı ateşte 1 göçmen daha yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin İdlib'deki kal-leş saldırının ardından savaştan kaçan göçmenlere Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte Edirne'de başlayan yoğunluk devam ediyor. Göçmenlerin çoluk çocuk Avrupa'ya gitme hayalleri ise Yunanistan'ın zulmüne takıldı. Geçtiğimiz günlerde 2 göçmeni açtığı ateşle öldüren Yunan askerleri, dün de çaresiz göçmenlere işkencesine devam etti. Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını bildirdi.

KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ

Valilikten yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik kuvvetlerince son kullan-ma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruş-turma başlatılmıştır. Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

'DÖVÜP AÇ BIRAKTILAR'

Yunanistan polis ve askerinin şiddet uygulayıp geri gönderdiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İpsala, Uzunköprü ve kent merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor. Uzunköprü'ye geri dönen göçmenlerden Suriyeli Hibetullah Hasan (10), Yunanistan tarafına geçtiklerinde yaşadıklarını anlattı. Hasan, kardeşi Hüseyin Hasan'ın (11), Yunanistan askerlerinin şiddetini maruz kaldığını ve başından yaralandığını söyledi. Hasan, "Her şeyimizi alıp yaktılar. Onları aldıkları için bize bura-da ayakkabı verdiler. Montları, elbiseleri, cüzdanları, telefonları hepsini aldılar" dedi. Faslı İsmail Laidi (28) ise, bir odada 48 saat aç beklediklerini ifade etti. Laidi, "Sınırı geçtik ama bize gaz bombası attı-lar. Nefes alamadık. Kaçtık ama sınırda tekrar yakaladılar. Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok. Daha sonra bizi Türkiye'ye attılar" diye konuştu.