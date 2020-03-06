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'nin yakınında

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

06.03.2020, 14:18

'nin yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi. Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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