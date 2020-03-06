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'den ayrılan sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

06.03.2020, 12:30

İçişleri Bakanı 'den ayrılan sayısına ilişkin bilgi verdi. Soylu, 'aat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Meriç’ten ’a geçen göçmen sayısı; 142.175' açıklamasında bulundu.

İçişleri Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabından Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" ifadelerini kullandı.

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