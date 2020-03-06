Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin bilgi verdi. Soylu, 'aat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175' açıklamasında bulundu.

İçişleri Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabından Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" ifadelerini kullandı.