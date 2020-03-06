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Başkan Erdoğan, 'ya gidiyor

Başkan Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

06.03.2020, 22:20

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 9 'ta 'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

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