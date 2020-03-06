‘Ben de Emine Bulut gibi unutulacaktım’

İstanbul Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Harun K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sabah saatlerinde Üsküdar meydanda bulunan Üsküdar-Çekmeköy metro girişinde meydana geldi. Melisa K'nin metrodan çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Harun K. tarafından önü kesildi.

BOĞAZIMI KESECEKTİ

34 yaşındaki kadını darp eden Harun K. elindeki bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis Harun K'yi yakaladı. Tedavi altına alınan Melisa K, "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecekti" dedi.



Cani koca Harun K. yakalanıp gözaltına alındı.