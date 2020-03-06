Eli kanlı rejimin nefesi kesildi

TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Harekat gece boyu karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüştür. Son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" bilgisini paylaştı.



KOMANDOLAR DUALARLA UĞURLANDI

TürK Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolarımızın bölgeye sevkiyatı da sürüyor. Dün Van Jandarma Komando Taburu'nda görevli 210 asker, harekata katılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından dualarla bölgeye uğurlandı.