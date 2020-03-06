Mesleğe 2 yıl önce başlayan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, bir süredir İdlib'de görev yapıyordu. Yılmaz'ın, şehadetinden bir hafta önce annesi Hatice Yılmaz'a internetten, bölgede diğer Türk askerleri ve çocuklarla çekilmiş fotoğraflarının yanında "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere ibret olacak bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.





Yılmaz, annesine masajında, "Yüreğim sızlıyor anne. Çocukların hepsi yetim, onlarla kumanyamızı paylaşıyoruz. Üstleri başları yırtık. Çoraplarımızı bile verdik. Türk askerinden başka tutunacakları dal yok. Biz olmasak bu çocuklara kim yardım edecek? Türk askerinden başka tutacak dalları yok" yazmış. Oğlunun çocuk sevindirmeyi çok sevdiğini söyleyen anne Hatice Yılmaz, "Böyle yüce gönüllü bir evlada sahip olduğum için çok mutluyum. Çok da gururluyum" dedi.