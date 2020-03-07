Göçmenlere Yunan vahşeti

Türkiye'nin engellememe kararı almasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen binlerce mülteci, sınırı geçmek için her yolu deniyor. Yunan askerleri de mültecileri ülkelerine sokmamak için orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin İpsala ilçesinden sınırı geçmek isteyen bir grup mülteciye Yunan askerleri tarafından ateş açılmış, 2 Suriyeli vurularak öldürülmüştü. Yunanların son vahşeti ise Aydın'ın Didim ilçesinde yaşandı. Didim'den lastik botla Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı müdahalesiyle karşılaştı.

ATEŞ AÇIP YAKTILAR

Toplam 83 mültecinin bulunduğu iki bot, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek istedi. Yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu iki botu, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri fark etti. Mültecilerin yanına gelen Yunanlar, önce botlarda bulunan mültecilere ateş açtı ardından da mültecileri benzinle yakarak akılalmaz bir vahşet gerçekleştirdi. Kurşun atılan ve benzin dökülerek yakılan mülteciler, adeta denizde can pazarı yaşadı.



FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN ÇALIŞKAN /

Aydın'da iki lastik botla Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı müdahalesine maruz kaldı. Çocuk yaşlı demeden, önce mültecilere ateş açan Yunanlılar, ardından da botları benzin döküp yaktı. 69 mültecinin yaralandığı olayın ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı göçmenlerden bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'TÜRKİYE BİZİ KURTARDI'

Ölüme mahkum edilen mültecileri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Botlardan birinin battığını belirleyen ekipler, mültecilerin yardımına koştu. Denize düşen göçmenleri bota alan ekipler 7'si çocuk 14 kişiyi ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Denizde soğuktan etkilenen 14 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, botlarda bulunan 69 kişi de karaya çıkartıldı. Hastane tetkiklerinde durumu kritik olan bir çocuk ise ambulansla Aydın'a sevk edildi.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yunan vahşetinden kurtarılan çocuk mülteciler yaşadıkları o korku dolu anları Yeni Asır'a anlattılar. Yunanların önce ateş ettiklerini daha sonra da başlarından aşağı benzin döktüklerini söyleyen küçük mülteciler, "Yunanlılar bize ilk önce ateş etti, ardından üzerimize benzin dökerek yaktı. Botumuz battı, ölümden döndük. Bizi Türk askeri kurtardı. Türk askerleri olmasıydı şu an hepimiz can vermiştik" diyerek Türkiye'ye teşekkür ettiler.



Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan mültecilerin yaşadıkları korku gözlerinden okundu



142 BİN 175 GÖÇMEN TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınında dün 1'inci hafta geride kaldı. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşıya geçişleri sürerken, süreçle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 12.00 itibariyle Türkiye topraklarından ayrılan göçmen sayısını 142 bin 175 olarak açıkladı.



Yunan polisinin kıyafetlerini alıp darp ettiği sığınmacılar, Edirne'ye geri gönderildi.



DARP EDİP GERİ GÖNDERDİLER

Göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerin bir başka örneği de Edirne sınırında yaşandı. Edirne'den Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Göçmenler, üzerindeki para ve giysiler alındıktan sonra yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi. Türk tarafına gelen göçmenlere köylüler sahip çıktı.

İHSAN KARATAŞ