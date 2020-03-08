Amerikan basınından Başkan Erdoğan'a övgü

Sığınmacılar konusunda Avrupa ülkelerinin sergilediği ahlaki çöküşe yönelik dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin insanlık dışı mülteci politikasını eleştiren New York Times Gazetesi, "Sayın Erdoğan, Avrupalıların görmezden geldiği göçmen krizini tek başına üstlendi. Avrupa ise Türkiye'nin 2016'da sunduğu fırsatı değerlendiremedi" diye yazdı. Gazetenin Avrupa Diplomatik Masa Şefi Steven Erlanger tarafından kaleme alınan yazıda Avrupa'nın izlediği mülteci politikasının bütün ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına aldığı kaydedildi. Erdoğan'ın Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtiği krizi tek başına üstlenen bir lider olduğunu ifade eden Erlanger, "Avrupa'nın mülteciler konusunda 2015 yılından itibaren yeterince zamanı vardı.

ATİNA'YA 700 MİLYONLUK DOPİNG

Bu zamanı iyi kullanmadığı için bedel ödeyebilirler" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Erlanger, AB'nin Suriye'deki halka 60 milyon Euro yardım yaparken diğer yandan sadece 120 bin mülteciye ev sahipliği yapan Atina'ya ise 700 milyon Euro yardım yapmasının derin bir çelişki olduğuna işaret etti.