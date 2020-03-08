Yunan zulmüne tarihi hatırlatma

Yunan polisinin mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaları Karaburunlu 83 yaşındaki Necdet Tezcan’ı isyan ettirdi. 78 yıl önce Nazilerden kaçan Yunan halkına Türklerin yardım ettiğini söyleyen Tezcan, “Kıyılarımıza geldiklerinde onlara evlerimizi açtık. Karneyle aldığımız ekmeği bile paylaştık. Ama onlar şimdi mültecilere zulmediyorlar. Tarihlerini çok çabuk unutmuşlar” dedi

Türkiye'nin Avrupa kapılarını açmasının ardından başlayan mülteci akınına karşı Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalara imza atması Karaburunlu 83 yaşındaki Necdet Tezcan'ı isyan ettirdi. 78 yıl önce kapılarına gelen Yunanlılara kucak açtıklarını ve onlara evlerinden battaniye verip ve karne ile verilen ekmeklerini bile paylaştıklarını söyleyen Kore Gazisi Necdet Tezcan, bugün Yunan askerlerinin mültecilere yaptıklarını görünce ağladığını söyledi.

EKMEĞİMİZİ BİLE PAYLAŞTIK

O günkü anılarını Yeni Asır'a anlatan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Tezcan, "Biz 78 yıl önce Karaburun'da kıyıya çıkan Yunanlarla bırakın saldırmayı ekmeğimizi bile paylaştık. Rahmetli annem Fatma Tezcan ve tütün reçberliği yapan babam Ramazan Tezcan bize elimizdeki ekmeğimizi bile paylaşmamızı onların da birer can olduğunu anlattı. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Sokaklarda yüzlerce çoluk çocuk Yunan vatandaşı vardı. Onlara evden battaniye verdik ve kendi ekmeğimizi bile verdik. Ama bugün onların yaptıklarını görünce inanamıyorum. Kadın çocuk demeden yaşlı genç demeden insan olduklarını unutup yakıyorlar bile. Bunlar Nazileşmiş. Birilerinin bunlara geçmişlerini hatırlatmaları lazım" dedi.

KIYILARA ÇIKIYORLARDI

Ege'de adalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Yunan mültecilerin önce İzmir'e bağlı sahil kasabalarına geldiklerini dile getiren Tezcan, "NAZİLERDEN kaçan Yunanlar, özellikle Çeşme, Karaburun, Mordoğan, Balıklıova gibi bölgelerden kıyıya çıkıyorlardı. Ben doğma büyüme Karaburunluyum ve o günleri çok iyi hatırlıyorum. Karaburun'da evimizin önüne bahçeye gelirlerdi. Rahmetli annem bize onlarda insan elindeki ekmeğin yarısını onlara ver derdi. Evden battaniyelerimizi verir su ihtiyaçlarını karşılardık. Ama şimdi görüyorum ki insanlıktan çıkmışlar" dedi.

HAMİLE GÖÇMENE BİLE ACIMADILAR

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri güç kullanarak engellemeye çalışan Yunanistan polisinin açtığı ateşte hamile bir kadın yaralandı. Edirne üzerinden karşıya geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği göçmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının bölgeye girişine izin verilmediği için yaralı kadın hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor.

KAMPTA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki Karaağaç ilçesinde geçici bir kamp alanı oluşturuldu. Binlerce göçmen sınırın sıfır noktasıda yer alan bu kampta bekliyor. Kamptan karşıya geçmek isteyen göçmenler ise Yunan sınır polisinin biber gazı, tazyikli su veya mermi kullanarak yaptığı müdahaleye maruz kalıyor.



TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİBİ YUNAN BOTUNU KOVALADI

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü. Göçmenlerin bulunduğu botun batırılmaya çalışıldığını fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti. Bottaki göçmenler kurtarılırken daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botu kovalanarak Türk karasularından çıkarıldı.

'ÖNÜMÜZ YAZ BU DAHA BAŞLANGIÇ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırındaki sığınmacılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın insanlık dışı müdahalesi ve Avrupa'nın söylemlerini eleştiren Soylu, Yunanistan'ın asıl sorunu bundan sonra yaşayacağını işaret etti. Bin özel harekat takviyesinin sonuç verdiğini vurgulayan Soylu, "Dün ittirmeye çalıştılar. Başarılı bir tıkama yöntemi ile ittirmelerini engellediler" dedi.

MASKELERİ DÜŞTÜ

Soylu, "21. yüzyılda kendilerine Avrupalı diyenler ile bu tabloyu yaşayacağımızı söyleseler, 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Bir şeye vesile oldu. Maskeleri düştü.



İNSANLIK NUTKU ATANLARIN NASIL ACIMASIZ OLDUKLARINI GÖRDÜK.

Cenevre Sözleşmesi'ni, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiler. Çünkü en temel hak sığınma hakkıdır. MİÇOTAKİS'İN ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 bini adalarda.

Kalanlar Yunanistan ana karasında. Biz de 4 milyon sığınmacı var. Bunu hiçbir devletin kaldırma şansı yoktur" dedi

SINIRI GEÇENLERİN SAYISI 143 BİNİ AŞTI

Sınırı geçenlerin sayısının 143 bini aştığını da söyleyen Soylu, "Bu daha başlangıç. Havalar sıcak, 200 kilometrenin üzerinde bir Meriç sınırımız var. Balkanlarda havalar kurak gitti. Meriç'ten rahat rahat geçebilecekleri bir durum oldu. Şu ana kadar olanlar bir şey değil. Siz bundan sonra olacaklara bakın" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL