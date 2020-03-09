İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Belçika yolculuğundan bir kare paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnadaki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Altun paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' notunu düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirecek toplantı için yolculuk yaptığı esnada çekilen fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Altun, paylaşımında ''Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet...'' ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...