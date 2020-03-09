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Umut yolculuğunda hayata başlangıç

Umut yolculuğunda hayata başlangıç
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Avrupa umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, bebeğini göç yolculuğunda dünyaya getirdi. Suriye'nin İdlib kentinden gelen Zeynep Alabut doğum sancısının tutması üzerine Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hazze isminde kız bebek dünyaya getiren Zeynep Alabut'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Yetkililer, doğumun ardından Pazarkule Sınır Kapısı'nda heyecanla bekleyen baba Necdet Alabut ile anne-kızı buluşturdu.


3 bin 600 gram olarak dünyaya gelen Hazze bebek ile annesi gazdan etkilenmemeleri için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde misafir ediliyor.

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