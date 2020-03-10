Bekmezci darbe planını 2010’da biliyormuş

İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci davasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. FETÖ'nün kilit ismi "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle hakim karşısına çıkarken, Bekmezci'nin oyunları ve tanıkların anlattıkları davanın ve FETÖ için bu ismin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'de 3 aylık takiple örgütün sözde Karşıyaka imamı ile birlikte milyonluk lüks evde yakalanan Yusuf Bekmezci hakim karşısına çıktı. Duruşmaya dinlenen gizli tanık damgasını vururken, Bekmezci'nin de hain darbe planını 6 yıl önceden bildiği ortaya çıktı. Gizli tanık olarak dinlenen "Zaman" kod adlı kişi, Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Gizli tanık, "Erdoğan'ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan'ı attan düşürüp boynunu kırmaktı" ifadelerini kullandı. Bekmezci'nin Kazakistan'da darbe yapmadan devleti ele geçirdiğini de anlatan Zaman, "15 Temmuz darbe girişimi 2010'lu yıllardan beri biliniyordu. Bekmezci önemli toplantılarda karar verici olarak yer alıyordu. Gülen, 'Stadyumlar kanla dolacak' dedi. 5 bin kişilik bir liste hazırlandı. Bu listede kimin infaz edileceği yazılıydı" dedi.