Kılıçdaroğlu’na karşı İzmir’den 2 aday adayı iddiası

CHP, 28-29 Mart tarihinde kurultaya gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun tek aday olması beklenen kurultay için Aytuğ Atıcı ismi sürpriz olarak çıktı. Ancak Yazıcı'yı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 'tavşan aday' olarak ortaya sürdüğü ve parti içindeki muhalefetin sesini kesmek için bir plan olduğu iddia edildi. Genel Başkan Adayı Atıcı bu iddiaları yalanlarken, bu kez İzmir'den iki siyasetçi Mustafa Balbay ile Erdal Aksünger'in parti tabanı içinde genel başkan adaylığı için nabız yokladığı ileri sürüldü. CHP İzmir iki eski Milletvekili olan Erdal Aksünger ve Mustafa Balbay'ın alacakları işarete göre yarışa katılacakları ileri sürüldü. Balbay daha önce Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmış ve yüzde 5 olan yeterli imzayı toplayamamıştı. Kılıçdaroğlu yönetiminden memnun olmayanların tek adayda birleşebileceği ya da aday çıkarmadan PM seçimine yoğunlaşabileceği de konuşuluyor.



FATİH ŞENDİL