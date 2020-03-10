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'un casusluk davasında yeni gelişme! İşte istenen hapis cezası

Metin Topuz'un casusluk davasında yeni gelişme! İşte istenen hapis cezası

10.03.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,12:00

Son dakika haberi...ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi ’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Son dakika haberine göre ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ise beraat istendi.

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