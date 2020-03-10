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Son dakika: Milli açıkladı! edilecek mi?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar tatil edilecek mi?

10.03.2020, 23:27 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,23:27

Son dakika haberi.. Milli , "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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