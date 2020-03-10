Son dakika haberi.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar tatil edilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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