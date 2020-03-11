Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki koronavirüse karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Spor tesislerimiz sık sık temizleniyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki koronavirüse karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz ve vatandaşlarımız için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Gençlik kamplarımız yoğun şekilde temizleniyor.

Spor tesislerimizde de temizlik devam ediyor.

Spor müsabakalarıyla ilgili federasyonla ilgili çalışmamız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabaka ertelendi. Bunların listesini biraz sonra paylaşacağız.

Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek.