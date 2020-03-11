“CHP yönetimi iflasını yakında açıklayacak”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. "Aziz Atatürk'ün mirasını hiç eden CHP yönetimi iflasını açıklayacaktır" diyen Bahçeli, "CHP'nin kapısına 'patron çıldırdı ne alınırsa 1 dolar' yazılırsa kimse şaşmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretini sabote etmek için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatıp şaşı kalkmıştır. Kılıçdaroğlu geçen hafta edepsiz benzetmelere tevessül etti. Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar" dedi.

AB BOZGUNCULUK YAPIYOR

Türkiye'nin sığınmacı deposu olmadığını ifade eden Başkan Bahçeli, Avrupa Birliği'nin sürekli olarak bozgunculuk yaptığını ifade ederek, "Ülkemizin farklı illerinden Avrupa'ya gitmek amacıyla yollara düşen sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunanistan tarafından kapatılmasıyla maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır. Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene saldıranların vicdanları kurumuştur. Masumları şiddet ve nefretle püskürten, olmadı söven, olmadı döven, olmadı öldüren Yunanistan zulmün koçbaşı haline dönüşmüştür. Sınırı geçip Yunanistan'a intikal eden sığınmacıları önce soyup sonra da eziyet ve işkenceyle geriye çeviren bu ülke insanlık değerlerini alenen çiğnemiştir" ifadelerini kullandı.