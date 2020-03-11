  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi!

Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi!

Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi!

11.03.2020, 14:53

Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

BAKAN UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Koca bu tür provokasyonlar ve bunu yapanlara karşı vatandaşı bilgilendirdiği toplantıda "Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor" demişti.

KAYSERİ'DE DE SUÇ DUYURUSU VAR
Ayrıca Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız haber ve paylaşım yapan, halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklandığı saatten itibaren asılsız paylaşımlar ve haberler yapanlar hakkına suç duyurusunda bulunuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA