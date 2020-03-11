Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

BAKAN UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca bu tür provokasyonlar ve bunu yapanlara karşı vatandaşı bilgilendirdiği toplantıda "Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor" demişti.

KAYSERİ'DE DE SUÇ DUYURUSU VAR

Ayrıca Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız haber ve paylaşım yapan, halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklandığı saatten itibaren asılsız paylaşımlar ve haberler yapanlar hakkına suç duyurusunda bulunuldu.