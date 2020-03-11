Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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