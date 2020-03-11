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'ın kuzeyine hava harekatı! 4 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

11.03.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,09:22

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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