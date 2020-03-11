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’e şans doğdu

Kamil Wilczek’e şans doğdu
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Göztepe'de son haftalarda yaşanan gol sıkıntısı ileri uçta Kasımpaşa maçında değişimi gündeme getirdi. Cuma günü deplasmanda İstanbul ekibiyle karşılaşacak olan Göz-Göz'de, Jerome'un formsuzluğu sonrası yeni transfer Kamil Wilczek'e gün doğdu. Kayseri ve Başakşehir maçlarında ileri uçta varlık gösteremeyen İngiliz futbolcu Jeromu'un yerine teknik direktör İlhan Palut bu kez Wilczek'e şans vermeyi planlıyor. Daha önce Konya ve Antep FK ile oynanan maçta ilk on birde oyuna başlayan Polonyalı futbolcu, forma giydiği 6 maçta 213 dakika sahada kalırken fileleri havalandırma başarısı gösterememişti.

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